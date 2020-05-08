تسجيل إصابة واحدة بكورونا في الصين و1209 في ألمانيا

المصدر: وكالات

أظهرت بيانات لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الجمعة أن البلاد سجلت إصابة جديدة واحدة بفيروس كورونا في السابع من مايو، انخفاضا من اثنتين في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أنه لم يتم تسجيل إصابات جديدة بين أشخاص قادمين من الخارج.

وأعلنت اللجنة أيضا عن تسجيل 16 حالة جديدة من دون أعراض في السابع من مايو، مقارنة مع ست حالات في اليوم السابق.

وجاء في بيان اللجنة أن العدد الإجمالي لإصابات الفيروس في الصين يبلغ الآن 82886 بينما لا يزال عدد الوفيات مستقرا عند 4633.

وفي ألمانيا، أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الجمعة ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد بواقع 1209 إلى 167300 إصابة.

كما ارتفع عدد الوفيات بسبب الفيروس في ألمانيا بواقع 147 إلى 7266.

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