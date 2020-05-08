تسجيل 12 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية و1982 في المكسيك

المصدر: وكالات

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، من بينها حالة واحدة لانتقال العدوى داخليا و11 حالة قادمة من الخارج.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه بذلك يرتفع إجمالي الاصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 10 آلاف و 822 شخصا.

كما لم تسجل كوريا الجنوبية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية أية حالات وفاة إضافية بسبب الفيروس، ليستقر إجمالي عدد الوفيات عند 256 حالة، وفقا لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأضافت مراكز مكافحة الأمراض الكورية الجنوبية أن 65 حالة إضافية تعافت من كوفيد-19، ما يرفع إجمالي المتعافين إلى 9 آلاف و 484 شخصا، ويجعل أعداد المصابين الحاليين الذين لا يزالون يخضعون للعلاج 1082 مريضا.

وفي المكسيك، أعلنت وزارة الصحة أمس الخميس تسجيل 1982 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و257 وفاة إضافية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 29616 والوفيات إلى 2961.

وقالت الحكومة إن العدد الحقيقي للإصابات في البلاد أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.

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