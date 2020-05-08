أمريكا تحدد موعد لقاح كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

بعد المرحلة الأولى من التجارب السريرية على لقاح لفيروس كورونا، أعلنت منظمة الأغذية والأدوية الأمريكية FDA، أنها أجازت المرحلة الثانية من تلك التجارب، حيث تنتج هذ اللقاح شركة "مودرنا" الأمريكية، وفقاً لـ "cnn".

وفي بيان لها، اليوم الخميس، قالت شركة "مودرنا" إنه سيتم إنتاج الدفعات الأولى من اللقاح في يوليو المقبل 2020، بهدف الوصول إلى مليار جرعة من اللقاح.

وأضافت أن المرحلة الثانية من التجارب السريرية ستبدأ قريبًا، بعد إجازة منظمة الأغذية والأدوية الأمريكية، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تبدأ المرحلة الثالثة في أوائل الصيف المقبل، في يونيو المقبل.

وذكرت أنها بصدد وضع اللمسات الأخيرة لبروتوكول المرحلة الثالثة من التجارب السريرية.

وبحسب الشركة المنتجة فإنه سيتم تجريب اللقاح على 600 شخص في المرحلة الثانية من التجارب السريرية، كما سيتم إضافة متطوعين أعمارهم فوق 55 عاماً.

وتدرس المرحلة الأولى من تجارب اللقاحات السريرية، الأمان عند تعاطي اللقاح، فيما يتم في المرحلة الثانية توسيع عدد المشاركين في التجارب، بينما في المرحلة الثالثة يتم إعطاء اللقاح لأعداد أكبر لاختبار الفاعلية والأمان.

ويعد لقاح mRNA-1273 الذي تنتجه شركة مودرنا الأمريكية، هو أول لقاح أمريكي يتم إجراء التجارب السريرية له، لعلاج فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في أكثر من مناسبة أنه من المتوقع أن يتم إنتاج اللقاح الأمريكي لعلاج فيروس كورونا في يناير كانون الثاني المقبل 2021.

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فإن حوالي 100 لقاح مضاد لفيروس كورونا حول العالم، تخضع للتقييم، فيما تُجرى التجارب السريرية لـ 8 لقاحات، فيما بدأ لقاح واحد آخر المرحلة الثانية من التجارب السريرية.

وتم تطوير لقاح مودرنا من قبل الشركة المنتجة، والمعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية.

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