العالم يدشّن مرحلة التعايش مع «كورونا»

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

بدأت ملامح الحياة تعود تدريجياً في دول العالم، بنمط جديد فرضه فيروس كورونا، حيث اتجهت دول نحو إعلان انتهاء الإغلاق المفروض ونحو رفع حالة الطوارئ، على غرار فيتنام واليابان وباكستان وبريطانيا، مع ابقاء مع شروط من شأنها إبقاء الوباء تحت السيطرة، فيما لم تسجل الصين أي حالات وفاة جديدة جراء الفيروس منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، بينما شهدت إسبانيا انخفاضاً في حالات الوفاة من جديد.

وأعلنت الصين أمس أن جميع مناطق البلاد الشاسعة قد تم خفض تصنيفها من مخاطر الإصابة بالفيروس عالية إلى منخفضة، حيث انخفض عدد الحالات الجديدة إلى ما يقرب من الصفر ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة جديدة في أكثر من ثلاثة أسابيع.

وكانت آخر منطقة تم تخفيض تصنيفها مقاطعة لينكو خارج مدينة مودانجيانغ في مقاطعة هيلونغجيانغ المتاخمة لروسيا حيث تم الإبلاغ عن أحدث ارتفاع في الحالات.

فتح خدمات

من جهتها، أعلنت فيتنام أمس أن أماكن الترفيه ستظل مغلقة، ولكن من الممكن الآن إعادة فتح جميع الخدمات التجارية الأخرى غير الضرورية، وذلك بعد مرور 21 يوماً على التوالي من دون تسجيل أي حالات إصابة جديدة بالفيروس في المجتمع المحلي.

وقال رئيس الوزراء نجوين شوان فوك: «يجب على كل مواطن وكل مؤسسة تجارية، اتباع نمط طبيعي جديد في الحياة والأنشطة الاجتماعية والاقتصادية، من أجل العودة بصورة تدريجية إلى ما هو طبيعي»، مضيفاً أن «تعزيز الانتعاش الاقتصادي وبناء الدولة، مهمة ضرورية ولها أولوية، وتحتاج إلى التركيز على جميع المستويات وكل الفروع».

وسمح فوك باستئناف العمليات المحلية لجميع شركات الطيران المحلية ومركبات النقل العام، ورفع القيود المفروضة على عدد المقاعد المتاحة. كما أتاح أيضاً استئناف الأنشطة الرياضية وغيرها من الفعاليات التي تتضمن جذب عدد كبير من الناس.

من جهته، صرح وزير الاقتصاد الياباني ياسوتوشي نيشيمورا بأن البلاد قد ترفع حالة الطوارئ الوطنية عن بعض المناطق في 14 مايو الجاري. وأضاف أن بعض الأقاليم لم تشهد أي حالات جديدة لمدة أسبوع ويمكن اعتبار هذه الأقاليم لرفع حالة الطوارئ عنها.

في السياق ذاته، أعلن رئيس وزراء باكستان، عمران خان، أنه سيجري رفع إجراءات الإغلاق العام غداً السبت. وقال إن القرار اتخذ، لأن الأعداد الكبيرة من الفقراء والعمال، لم تعد قادرة على العيش، في ظل الإغلاق العام بعد الآن.

انخفاض وفيات

أوروبياً، أعلنت الصحة الإسبانية، تراجع العدد اليومي لحالات الوفاة بسبب الفيروس تراجع أمس، في حين أعلنت الحكومة الإيطالية في بيان مشترك مع مؤتمر الأساقفة الإيطاليين، أن الكنائس ستفتح أبوابها بداية من 18 مايو الجاري. وفي بريطانيا، قال ناطق حكومي، إن رئيس الوزراء بوريس جونسون، سيعلن تخفيفاً محدوداً للغاية لإجراءات العزل العام والإغلاق الأسبوع المقبل، متبنياً نهجاً حذراً، لضمان عدم بلوغ التفشي ذروة ثانية، كما أعلنت فرنسا رفع إجراءات العزل اعتباراً من الاثنين المقبل.

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