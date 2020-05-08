خبيرة: أفضل سيناريو للقضاء على الجائحة يستغرق 36 شهراً

المصدر: إعداد- نهى حوّا

حذّرت الصحافية، لوري غاريت، الحائزة على جائزة «بوليتزر» للصحافة، من خطر تفشي الفيروسات، وكتبت عن ذلك الخطر منذ حوالي عقد من الزمن، في كتاب عنوانه «الوباء المقبل»، والآن، على أثر تفشي الفيروس التاجي المستجد (كوفيد 19)، تردد أن السيناريو الأفضل للقضاء على الجائحة العالمية، سوف يستغرق 36 شهراً.

وفي مقابلة مع شبكة تلفزيون «سي. إن. إن.» الأمريكية، اعتبرت لوري غاريت، أنه لتحقيق السيناريو الأفضل، لا بد أن تكون هناك مؤشرات، وقالت: «يبدو أن هناك حظوظاً جيدة على صعيد جبهة اللقاحات، ويبدو أن هناك لقاحات تعمل جدياً خلال الأشهر العشر المقبلة، وهذه ستدخل الاختبارات السريرية على نطاق واسع في نهاية هذا العام، بالتالي، سوف نعرف في وقت مبكر من العام المقبل، أنها لقاحات ناجحة، وهذا سيكون أفضل سيناريو، مع إمكانية الخروج بلقاح بجرعة واحدة، من دون الحاجة إلى جرعة معززة، وأن اللقاح لن يحتاج إلى تبريد، بالتالي، من السهل نقله حول العالم، وليس بحاجة أن يتم حقنه، بالتالي، ليس هناك حاجة لكل سلسلة العرض من الإبر، وكيفية التخلص منها، بل يمكن أن يكون تناول اللقاح بالفم، أو بحقن الأنف، أو ربما عن طريق رقعة في الجلد.

وبهذه الطريقة أو بأخرى، سوف تتضح تلك المعجزة في أفضل سيناريو. وفيما تحقيق السيناريو الأفضل هذا يتطلب حوالي 36 شهراً، أشارت لوري غاريت، إلى أنها لا .تراه يحدث، وأن كل الخطوات المهمة التي وصفتها، تبدو مستحيلة في البيئة الراهنة.

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