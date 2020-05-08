رفض أفريقي لرواية تنزانيا بشأن أجهزة الفحص

المصدر: أديس أبابا- رويترز

رفض رئيس المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أمس، تأكيد الرئيس التنزاني بأن أجهزة فحص فيروس «كورونا» (كوفيد 19) في بلاده معيبة.

وقال الرئيس التنزاني، جون ماجوفولي، يوم الأحد الماضي، إن معدات فحص فيروس «كورونا» المستوردة، كانت معيبة، بعد أن أظهرت نتائج إيجابية لفحص ماعز وفاكهة البابايا. وفي اليوم التالي، أوقفت السلطات عن العمل، رئيس المختبر الصحي الوطني المسؤول عن عمليات الفحص.

وقال الطبيب جون نكينغاسونغ للصحافيين، في مؤتمر عبر الهاتف «نعلم أن معدات الفحص التي تستخدمها تنزانيا، تعمل بشكل جيد للغاية». وذكر أن مراكز مكافحة الأمراض في أفريقيا، إلى جانب مؤسسة جاك ما الخيرية، التي يديرها ملياردير صيني، أرسلت المعدات. وقال حسن عباس كبير الناطقين باسم الحكومة، دون التطرق مباشرة لتعليقات نكينغاسونغ «لقد شكلنا فريقاً من الخبراء لفحص المختبر، وسنعلن التفاصيل لدى انتهائهم من التحقيق». ورصدت تنزانيا، التي أبقت دور العبادة مفتوحة، ما لا يقل عن 480 حالة إصابة، و18 حالة وفاة، وهو رابع أعلى معدل إصابة في شرقي أفريقيا.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز