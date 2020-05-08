«اللقاح الأمريكي» يبدأ ثاني مراحل التجارب السريرية

المصدر: واشنطن - وكالات

أجازت منظمة الأغذية والأدوية الأمريكية المرحلة الثانية من التجارب السريرية للقاح فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» الذي تنتجه شركة «مودرنا» الأمريكية.

ونقلت شبكة «سي. إن. إن» عن الشركة المنتجة القول في بيان، أمس، إن المرحلة الثانية من التجارب السريرية ستبدأ قريباً، بعد إجازة منظمة الأغذية والأدوية الأمريكية. وذكرت أنه من المتوقع أن تبدأ المرحلة الثالثة في أوائل الصيف، يونيو المقبل، مشيرة إلى أنها بصدد وضع اللمسات الأخيرة لبروتوكول المرحلة الثالثة من التجارب السريرية. ويعد لقاح «إم آر إن إيه-1273» هو أول لقاح أمريكي يتم إجراء التجارب السريرية له لعلاج الفيروس، وبدأت أولى تجاربه مارس الماضي. إلى ذلك، أعلنت الحكومة اليابانية، أنها سمحت الخميس باستخدام عقار رمديسيفير المضاد للفيروسات لمعالجة المصابين بفيروس كورونا المستجد.

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