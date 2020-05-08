«حفلات كوفيد 19» .. أسلوب متعمّد لنشر العدوى!

المصدر: واشنطن - وكالات

على نحو متعمّد، خرج 100 أمريكي في مقاطعة والا والا جنوب شرقي سياتل لإقامة «حفلات كوفيد 19»، في مسعى هدفه المعلن نشر فيروس «كورونا» بين الناس. وتهدف التجمّعات إلى الاختلاط بين مصابين مع الآخرين في محاولة لنقل العدوى. وأعرب مسؤولون في ولاية واشنطن، عن بالغ القلق عمّا ورد من تقارير تفيد بقيام أشخاص تنظيم حفلات العدوى لنشر الفيروس بشكل متعمد، في تجاهل صارخ لتوصيات السلطات باحترام إرشادات الوقاية. ونوّه وزير الصحة في الولاية، جون ويزمان، إلى أن التجمّع في عز تفشي الوباء يشكّل مصدر خطر يعرض الناس لاحتمال أكبر لدخول المستشفى وحتى الوفاة.



كما حذرت ميغن ديبولت، وهي مسؤولة صحية في المقاطعة، من مثل هذه التصرفات غير مسؤولة، وحضت السكان في منشور على «فيسبوك»، على اتباع إجراءات التباعد الجسدي والاجتماعي المناسب لمنع انتقال الفيروس من شخص إلى آخر، مضيفة: «نحن في حاجة إلى استغلال هذا الوقت للتصرف بشكل سليم، حتى نتمكن من البدء في إعادة فتح مجتمعنا. وحفلات كوفيد 19 ليس جزءاً من الحل».

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