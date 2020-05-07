نسخة عربية لوثائق «كورونا» من جامعة بكين

المصدر: بكين - وكالات

عقدت كلية اللغات الأجنبية بجامعة بكين، الأربعاء، مؤتمراً لإصدار النسخة العربية لوثائق مكافحة فيروس "كورونا". وحسب قناة الصين الفضائية بالعربية، أشاد الضيوف بالجهود التي تبذلها الصين لدعم العالم العربي في مكافحة الوباء.



وشارك 19 سفيراً عربياً لدى الصين، وممثل جامعة الدول العربية، في مؤتمر الفيديو. وقال هان تشي ده نائب رئيس المجلس الوطني الثاني عشر للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، إن الأمة الصينية تعترف بالجميل، مشيراً إلى أن الدول العربية، ساعدت الصين، من خلال تقديم المستلزمات الطبية، والآن ستبذل الصين أقصى جهودها في دعم العالم العربي في مكافحة الوباء.



من جانبه، أعرب السفير السعودي لدى الصين، تركي بن محمد الماضي، في خطابه، عن امتنانه لأعمال الترجمة التي أجرتها كلية اللغات الأجنبية بجامعة بكين، نيابة عن جميع الدول العربية، مؤكداً على أهمية التعاون بين الصين والعالم العربي، تحت إطار مجتمع ذي مصير مشترك للبشرية، معرباً عن أمله في انعقاد أحداث مماثلة لتعزيز التعاون، من أجل انتهاء انتشار الفيروس في أسرع وقت ممكن.

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