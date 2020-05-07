بالفيديو.. ميغان ماركل تحتفل بعيد ميلاد ابنها الأول

المصدر: البيان الإلكتروني

احتفلت ميغان ماركل والأمير هاري بعيد ميلاد ابنهما آرتشي الأول في مدينة لوس أنجلوس، وظهرت ميغان ماركل بفيديو وهي تحتفل بعيد ميلاد ابنها بقراءة قصة Duck! Rabbit! و في الفيديو ضحكات تشجيع لآرتشي و التي تبدو للأمير هاري حسب "etbilarabi".

لم يكن هذا الفيديو احتفالًا بعيد ميلاد آرتشي الأول فقط، بل شاركت العائلة أيضامقطعا للمساعدة في حملة Save the Children "Save With Stories" حيث يقرأ المشاهير كتب الأطفال ويحثون المشاهدين على التبرع للمنظمة.

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