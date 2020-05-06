بالصور.. كورونا يفرض طقوسه.. «أسبوع موضة الكمامات» في ليتوانيا!

المصدر: فيلنيوس - رويترز

تغيّرت الموضة واختلف واقع الناس، لقد فرض فيروس كورونا معطيات جديدة اضطرت العاصمة الليتوانية فيلنيوس، لابتكار أسبوع موضة من نوع خاص دون منصات لعرض الأزياء، بل مجرد لافتات ومن دون أزياء أنيقة وإنما كمامات. 21 لافتة تمّ نشرها في مختلف أرجاء المدينة المدرجة على قائمة مواقع التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونسكو»، تعرض صوراً لرجال ونساء وأطفال يضعون كمامات ضمن ما يطلق عليه «أسبوع موضة الكمامات».

يختار التصاميم، أعضاء في مجموعة محلية على موقع «فيسبوك» دشنتها مصممة الأزياء، يوليا يانوس، لتبادل التصاميم الحديثة للكمامات ونصائح لصنعها في المنزل. وتقول المصممة التي تبلغ من العمر 50 عاماً: «الكمامة طريقة جيدة لتُظهر إبداعك وتعبر عن نفسك، وصنعها نشاط جيد بينما أنت جالس في المنزل مع الأطفال».

مشيرة إلى أنّ اللافتات تعرض كمامات مصنوعة من الصفر وكمامات طبية عليها تصاميم مطبوعة. ويظهر في الصور فنانون، وعازفو موسيقى محليون، وأشخاص اختيروا عشوائياً من الشارع، فضلاً عن رئيس بلدية العاصمة ريميجيوس شيماشيوس.

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