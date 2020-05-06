الشرطة الأمريكية تعثر على جثة باحث اقترب من حل لغز "كورونا"

المصدر: البيان الإلكتروني

عثرت شرطة ولاية بنسلفانيا الأمريكية على جثة بيتسبيرغ، بينغ ليو (37 عاماً) باحث صيني بكلية الطب في جامعة بيتسبيرغ، ووفقاً لشبكة "إن بي سي نيوز" فإن ليو كان يقترب من حل لغز فيروس كورونا.

وقالت الشرطة أن ليو، وجد ميتاً في منزله ومتأثراً بجراحه، مضيفةً أن رجلاً يدعى هاو غو ( 46 عاماً) دخل إلى المنزل السبت الماضي، وفتح النار عليه، وأصابه برصاصات في الرأس والرقبة والجذع، وأشارت الشرطة أن ليو كان وحيداً في المنزل تلك الليلة بعد أن خرجت زوجته.

وقالت الشرطة أيضاً أن المتهم هاوغو، عاد إلى سيارته بعد الجريمة ليقتل نفسه فيها، ولم تستطع الشرطة تحديد العلاقة بينهما أو التكهن بها، مضيفة أنه لم يتم سرقة أو فقدان أي شيء من المنزل.

كما أعلنت جامعة بيتسبرغ التي كان يعمل بها بينغ ليو كأستاذ مساعد في قسم بيولوجيا الحوسبة والأنظمة، أنه كان على وشك الوصول إلى نتائج مهمة للغاية بخصوص الآليات الخلوية المسببة للإصابة بعدوى فيروس كورونا، والسبب الخلوي للمضاعفات التي تحدث بسببه.

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