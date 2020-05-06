شاهد.. ترامب يتجول في مصنع كمامات بلا كمامة

المصدر: البيان الإلكتروني

في الوقت الذي تشجع فيه الإدارة الأمريكية المواطنين على عدم الخروج إلا بوضع كمامة، من أجل التخفيف من احتمال نقل العدوى، وهو ما دعا إليه الرئيس الأمريكي نفسه الشهر الماضي، ظهر ترمب مساء الثلاثاء بلا كمامة خلال زيارة نادرة خارج واشنطن ليتفقد مصنعا لإنتاج الكمامات في ولاية أريزونا التي يأمل أن يفوز بأصواتها في الانتخابات المقررة في نوفمبر.

وهبطت طائرة الرئيس في فينيكس حيث عمد إلى تفقد خط إنتاج مجمع هاني ويل إنترناشونال للكمامات، وفقاً لموقع "العربية نت".

عداء بين ترمب والكمامة!

وفي حين تشجع الحكومة الاتحادية الأمريكيين على وضع الكمامات لتجنب انتشار العدوى حتى وإن لم يعانوا من أي عرض من أعراض مرض كوفيد-19 الناجم عن المرض، بدا ترمب بلا كمامة، بين مجموعة من الموظفين الذين التزموا التعليمات الرسمية، ما فتح عليه باب الانتقادات في بعض وسائل الاعلام، ووسائل التواصل.

وقال ترمب من على أرض المصنع الثلاثاء "لا يمكننا إبقاء بلدنا مغلقا للسنوات الخمس المقبلة"، مقرّاً بأن بعض الناس "سيتأثرون بشدة".

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي غالباً ما يحجم عن استخدام الكمامة.

وكان نائبه مايك بنس أثار انتقادات واسعة لعدم وضعه كمامة خلال زيارة قام بها في الآونة الأخيرة لمستشفى مايو كلينيك الشهير في مينيسوتا.

يذكر أن ترمب فاز بأصوات ولاية أريزونا في انتخابات 2016 أمام المرشحة الديمقراطية ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، لكن استطلاعات الرأي تظهر أنه يحل الآن خلف المرشح الديمقراطي المفترض في انتخابات 2020 ، نائب الرئيس السابق جو بايدن، في تلك الولاية الجنوبية الغربية.

وفي حين يقول منتقدون إن الوضع الصحي لا يزال غبر آمن وإن ترمب يسارع لإنعاش الاقتصاد المنكوب من أجل تسخير ذلك في معركة إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثانية في تشرين الثاني/نوفمبر، يتمسك الأخير إلى حد بعيد بموقفه، مشدداً على ضرورة الموازنة بين تعافي الاقتصاد والبلاد معا.

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