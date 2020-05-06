أكثر من 6 آلاف وفاة بفيروس «كورونا» في دور المسنين في انجلترا

المصدر: (لندن - أ.ف.ب)

تُوفي أكثر من ستة آلاف شخص بفيروس «كورونا» المستجد خلال ثلاثة أسابيع في دور المسنين في إنجلترا، حيث الوضع «المأسوي» أصلاً يواصل تدهوره رغم تراجع تفشي الوباء في البلاد، وفق ما أفاد المكتب الوطني للإحصاءات.

في المجمل، أحصت دور الرعاية بالمسنّين 6391 وفاة جراء الفيروس في الفترة الممتدة من 10 أبريل إلى الأول من مايو بينها 2044 وفاة في الأسبوع الأخير من أبريل، وفق هذه الإحصاءات التي تشمل إنجلترا فقط.

ومنذ فترة وجيزة، كانت الحكومة تعلن فقط عن عدد الوفيات جراء «كورونا» المستجد في المستشفيات. وبعد اتهامها بأنها تقلل من تأثير الوباء على أراضيها، باتت تضمّ في حصيلتها اليومية، الوفيات في دور العجزة.

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