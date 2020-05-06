115 مشروعاً لتطوير لقاحات مضادة لـ«كورونا»

المصدر: برلين - د.ب.أ

ذكر الاتحاد الألماني لشركات الأدوية القائمة على الأبحاث أنه يوجد حالياً 115 مشروعاً لتطوير لقاحات مضادة لفيروس «كورونا» على مستوى العالم.وقال الناطق باسم الاتحاد، رولف هومكه: «رغم أن الفيروس ظل غير معروف على المستوى العملي قبل بداية هذا العام، أعلنت ست شركات حتى مطلع فبراير الماضي عن مشروعات لتطوير لقاحات مضادة.

وفي التاسع من مارس، وصل عدد هذه الشركات إلى 16، وإلى 155 حالياً»، مضيفاً أن «من بينها سبع شركات تعمل في ألمانيا، وخمساً أخرى مدعومة من ألمانيا».

وذكر هومكه أنه يُجرى العمل على تطوير لقاحات من أنواع مختلفة، موضحاً أن بعضها يتعلق بلقاحات خاملة، مثل التي تُستخدم ضد التيتانوس والتهاب الكبد بي، وأنه تُجرى أبحاث أيضاً على لقاحات تحتوي على مكونات من الفيروس، إلى جانب اللقاحات الموهنة، وتحتوي تلك الأخيرة على ما يسمى نقالات فيروسية غير ضارة.

وأضاف هومكه أن هناك أيضاً أبحاثاً تجرى على لقاحات معتمدة على جينات الفيروس، وقال: هذه الطريقة جديدة، ولا يوجد حتى الآن أي لقاح معتمد من هذا النوع ضد أي مرض.

ويجري بالفعل اختبار عشرة من أصل 115 مرشحاً للقاحات في جميع أنحاء العالم في تجارب سريرية على متطوعين. ويُجرى أحد هذه الاختبارات السريرية في ألمانيا.

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