بوتين يهدي «وسام النصر» لزعيم كوريا الشمالية

المصدر: (موسكو - وكالات)

منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون، وساماً عسكرياً بمناسبة الذكرى 75 للانتصار على ألمانيا.

وقال بيان للسفارة الروسية في بيونغيانغ إن بوتين منح الميدالية الحربية إلى زعيم كوريا الشمالية لدوره في الحفاظ على ذكرى الجنود السوفييت، الذين سقطوا في الأراضي الكورية الشمالية، بحسب ما ذكرت وكالة «أسوشيتد برس».

وكان السفير الروسي في بيونغيانغ، ألكسندر ماتسيغورا، قدم الميدالية لوزير خارجية كوريا الشمالية ري سون-غون، ولم يحضر كيم جونغ أون الاحتفال الذي أقيم لهذه المناسبة.

وأظهرت صور الاجتماع في بيونغيانغ المسؤولين الروس والكوريين الشماليين وهم يرتدون كمامات الوجه على الرغم من أن كوريا الشمالية لم تبلغ حتى الآن عن حالة إصابة واحدة بفيروس «كورونا» المستجد.

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