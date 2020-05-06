مجمع البحوث الإسلامية في بورما يعلن مشاركته في الصلاة من أجل الإنسانية

المصدر: بورما - البيان

أعلن الشيخ محمد أمان الله، رئيس مجمع البحوث الإسلامية ببورما، في بيان له أمس، استجابته للدعوة التي أطلقتها اللجنة العليا للأخوة الإنسانية 14 مايو الجاري، للدعاء والصلاة من أجل أن يرفع الله البلاء والوباء عن البشرية.

وقال محمد أمان الله: "نؤمن بأن تلك المبادرة مسؤولية عالمية من أجل الإنسانية، ونتشرف بالمشاركة ودعوة كل القادة الدينيين في بورما إلى المشاركة في هذا النداء الإنساني"، معرباً عن شكره وتقديره للجنة العليا للأخوة الإنسانية على هذه المبادرة العظيمة، داعياً الله عز وجل أن يرفع عنا البلاء والوباء".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز