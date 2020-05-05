أمطار أبريل وزهور مايو.. كيف نفرق بين الحساسية ونزلة البرد؟

المصدر: واشنطن - د.ب.أ

كيف يفرق المرء بين الحساسية ونزلة البرد؟ إنها قطعاً حساسية إلا إذا كانت بالطبع نزلة برد. إليك كيف تحدد ما الذي تعاني منه.



أمطار أبريل تفسح المجال أمام زهور مايو، الذي يجلب حبوب اللقاح التي تجعل الجميع يشتكون من الحساسية.

ولكن قبل أن تلوم الطبيعة الأم بشكل انعكاسي، يجب معرفة أن الحساسية غالباً ما تبدو شبيهة للغاية بنزلات البرد الشائعة. ورغم أن الحساسية هي رد فعل مناعي ونزلة البرد هي عدوى فيروسية، يتشارك الاثنان في الأعراض، حسبما جاء على موقع «أوبرا دوت كوم».



توقيت نزلة البرد



في حين أن فيروسات البرد موجودة طوال العام، قد تحدث الإصابة بها خلال فصلي الخريف والشتاء عندما تكون عالقاً في الأماكن المقفولة تتنفس هواء أعيد تدويره، بحسب دينيس بات، أخصائي الطب الباطني في «ميديكال أوفيسز أوف مانهاتن». وهذه الفيروسات تتكاثر بشكل أفضل في درجات الحرارة المنخفضة.



الحساسية: تحدث الأعراض موسمياً عندما تكون حبوب اللقاح موجودة لإثارة ردود فعل في الجسم. عادة ما يبدأ تلقيح الأشجار في الربيع، والحشائش في الصيف والدمسيسة (الراجيد) في الخريف. وتقول جانا تاك، الناطقة باسم الكلية الأمريكية للحساسية والربو والمناعة: «إذا كنت تتذكر المرور بنفس الأعراض في نفس الفترة من العام الماضي فهذا مؤشر جيد أنها حساسية».



المدة الزمنية:



نزلة البرد: يهاجم جهاز المناعة نزلة البرد عبر الدم البيضاء، حيث تتكون أجسام مضادة لتحييدها وهي عملية عادة ما تستغرق ما بين خمسة إلى عشرة أيام.



الحساسية: يمكن للحساسية أن تستمر على الأقل ما دمت معرضاً لمسبباتها وهو ما يمكن أن يصل إلى أيام، أو غالباً أسابيع أو حتى نهاية الموسم.



الممرات الأنفية:



في حالة البرد يختنق الأنف وقد تحدث هناك إفرازات صفراء.



وبالنسبة للحساسية، يحدث احتقان في الأنف، والإفرازات الشفافة شائعة.



الجسم:



يمكن أن تسبب نزلة البرد ألماً في جميع الجسم، وحمى خفيفة.



أما الحساسية فلا تسبب ألماً في الجسم.



الحنجرة:



في حالة نزلة البرد، قد يكون هناك ألم عند الكلام أو البلع.



وبالنسبة للحساسية، قد تكون حنجرتك مبحوحة أو مهتاجة قليلاً، ولكنّ هذا الشعور ليس مؤلماً.



مستوى الطاقة:



تأتي نزلة البرد على طاقة المرء لأن جهاز المناعة يكون في حالة عمل قوية لمكافحتها. إلى جانب أن انسداد الأنف والسعال المتواصل يمكن أن يعيق النوم.



التعامل مع أعراض الحساسية أيضاً يمكن أن يكلف المصاب كثيراً من الجهد.



العينان:



بالإضافة إلى الشعور بالتعب في حالة نزلة البرد، قد تصبح العينان دامعتين أو على النقيض، قد تصيران جافتين ومهتاجتين. وتسبب بعض نزلات البرد الإصابة بالرمد.



في حالة الحساسية، قد تصاب العين بالإحمرار والحكة، وعندما تكون العين دامعة، فذلك علامة تقليدية على الإصابة بالحساسية الموسمية.

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