«كورونا» يكشف عدد الهنود في الخارج

المصدر: نيودلهي - د.ب.أ

تعتزم حكومة الهند تنفيذ خطة إجلاء كبيرة لإعادة عشرات الآلاف من مواطنيها العالقين في الخارج ابتداء من بعد غد الخميس في ظل إجراءات الإغلاق المفروضة لاحتواء تفشي فيروس «كورونا». ويقيم حالياً 17.5 مليون هندي في الخارج.

وقال وزير الطيران المدني هارديب بوري إنه سيتم إعادة 190 ألف هندي إلى وطنهم في الأسابيع المقبلة من دول عدة، بما في ذلك المقيمون في الشرق الأوسط، حيث يعيش عدد كبير من الهنود العاملين بالأعمال اليدوية.

وذكرت شبكة «ان دي تي في» أنه سوف يتم تسيير ما لا يقل عن 64 رحلة جوية خلال الأسبوع المقبل لإجلاء نحو 14800 مواطن من 12 دولة. وأفادت قناة «إن دي تي في» بأن ثلاث سفن تابعة للبحرية الهندية ستعيد 1000 مواطن هندي من غرب آسيا وجزر المالديف.

وقال بوري إن عمليات الإجلاء قد تتجاوز 190 ألف هندي، وفقاً لمسؤول في وزارة الطيران المدني. كما أفادت وسائل الإعلام المحلية بأنه يمكن إعادة أكثر من هذا العدد بكثير.

طريقة مرحلية

وكانت الحكومة قد قالت أمس الاثنين إن الطائرات والسفن البحرية سوف تنقل العالقين «بطريقة مرحلية»، مضيفة أنه سوف يسمح فقط لمن لا تظهر عليهم أعراض «كورونا» بالسفر. وسوف يتم السماح بركوب نحو 200 إلى 300 راكب في كل طائرة من طائرات الرحلات الخاصة لضمان التباعد الاجتماعي.

وجاء في بيان للحكومة، بمجرد أن يصل العالقون، سوف يتعين عليهم التسجيل في تطبيق إلكتروني على هواتفهم المحمولة. سوف يتم فحص الجميع. وبعد الفحص، سوف يتم وضعهم في حجر صحي لمدة 14 يوماً إما في مستشفى أو في منشأة للحجر، وبعد 14 يوماً سوف يخضعون مجدداً لفحص فيروس «كورونا»، وسوف يتم اتخاذ المزيد من الإجراءات وفقاً للبروتوكولات الصحية.

وسجلت الهند، ثاني أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم حيث يبلغ عدد سكانها 3ر1 مليار نسمة، حتى الآن أكثر من 46400 حالة إصابة بـ «كورونا» و1568 حالة وفاة.

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