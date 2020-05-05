بسبب «كورونا».. ارتفاع خطير في العنف المنزلي

المصدر: موسكو - وكالات

من تداعيات الإغلاق في روسيا تضاعف حالات العنف المنزلي التي يتم الإبلاغ عنها خلال فترة الحجر.

فقد أعلنت تاتيانا موسكالكوفا مفوضة حقوق الإنسان لدى الكرملين لوكالة ريا نوفوستي أنه «بحسب منظمات غير حكومية فإنه منذ 10 أبريل ارتفع عدد حالات العنف المنزلي بمعدل مرتين ونصف مرة».

وأضافت: «تقول النساء إنه في إطار نظام العزل، لا يمكنهن التقدم أمام السلطات» لطلب مساعدة و«إذا ذهبن، فإنه لا يجري قبولهن عموماً».

وتابعت: «من المهم جداً منح النساء حق التوجّه إلى مراكز مساعدة ضحايا العنف وعدم اعتبار ذلك خرقاً لإجراءات العزل».

في نهاية أبريل، تحدثت الجمعيات التي تكافح العنف المنزلي عن ارتفاع كبير في العنف منذ بدء فترة العزل.

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