تخثر الدم وراء وفيات «كورونا»

المصدر: لندن - وكالات

كشفت دراسة حديثة نشرتها صحيفة «ميرور» البريطانية أن المرضى الذين يعانون الحالات الشديدة من كوفيد 19 يشهدون تخثر دم غير طبيعي، ما ساهم في بعض الوفيات.



وأوضحت الدراسة، أن المرضى الذين يعانون مستويات أعلى من تخثر الدم، لديهم توقعات أسوأ بكثير ويحتمل أنهم بحاجة إلى رعاية مكثفة.



تخثر الدم



وقال علماء من الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا (RCSI) إن نتائجهم تظهر أن «كوفيد 19»، يرتبط بنوع فريد من تخثر الدم.



وجد الباحثون أن تخثر الدم غير الطبيعي حدث لدى المرضى الذين يعانون عدوى «كوفيد 19» الشديدة، ما تسبب في حدوث جلطات دقيقة في الرئتين.



عدوى الرئة



أوضح الأستاذ أودونيل، استشاري أمراض الدم في مركز التخثر الوطني في مستشفى سانت جيمس، أن هذا السيناريو لا يُرى مع أنواع أخرى من عدوى الرئة.



وأضاف: إضافة إلى الالتهاب الرئوي الذي يصيب الأكياس الهوائية الصغيرة داخل الرئتين، نجد أيضاً مئات الجلطات الدموية الصغيرة في جميع أنحاء الرئتين. وهذا يفسر سبب انخفاض مستويات الأكسجين في الدم بشكل كبير في عدوى كوفيد 19 الشديدة.



أدلة جديدة



وتظهر الأدلة الناشئة أيضاً أن مشكلة تخثر الدم غير الطبيعية في كوفيد 19، تؤدي إلى زيادة كبيرة في خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

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