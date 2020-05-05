الهند تسجل أكبر زيادة في إصابات ووفيات «كورونا»

المصدر: نيودلهي -د.ب.أ

سجلت الهند اليوم الثلاثاء أكبر زيادة في أعداد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك في الوقت الذي بدأت الحكومات الاقليمية في أنحاء البلاد تخفيف إجراءات الاغلاق.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة تسجيل 195 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 1568 حالة. وارتفعت عدد حالات الإصابة بواقع 3900 حالة، ليبلغ إجمالي الحالات 46433 حالة. كما تم تسجيل 12727 حالة شفاء.



وقال مسؤولون بقطاع الصحة إن الارتفاع في عدد الحالات يرجع إلى زيادة إجراء الاختبارات، حيث تردد أن 82792 شخصا خضعوا لفحص فيروس كورونا منذ أمس الاثنين. وجرى تسجيل أعلى حالات إصابة في مدن مثل نيودلهي ومومباي.



وكان السلطات الهندية خففت قيود الإغلاق في مناطق عدة بالبلاد ضمن المرحلة الثالثة، التي بدأت أمس الاثنين من إجراءات الاغلاق، التي بدأت في 25 آذار الماضي. وقد سُمح باستئناف العمل في أماكن العمل الخاصة ونشاط الصناعة والتشييد ولكن بعدد محدود، حتى في المناطق التي سجلت معدلات عدوى مرتفعة مثل دلهي.

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