انتصار جديد على كورونا... شفاء ثلث المصابين في العالم

المصدر: عواصم - وكالات

بدأت دول العالم تنتصر تدريجياً على وباء كورونا في انتظار اكتشاف اللقاح حيث أشارت البيانات التي أصدرها موقع (ورلد ميتر) اليوم الثلاثاء، إلى أن ثلث المصابين حول العالم بفيروس كورونا تماثلوا للشفاء.



وذكر الموقع أن إصابات فيروس كورونا في العالم بلغت 3 ملايين و659 ألفاً، فيما اقتربت الوفيات من 253 ألفاً، في حين تجاوز عدد حالات الشفاء 2.1 مليون حالة.



وتبين الأرقام التي أوردها الموقع الإحصائي في تحديثها لمنتصف نهار اليوم، أن عدد الحالات النشطة بلغ 2.2 مليون حالة منها نحو 50 ألفاً في وضع حرج، وتم اعتبار البقية في وضع مستقر.



وعلى صعيد الدول ما زالت الولايات المتحدة الأمريكية في صدارة المتضررين من الفيروس برصيد 213.1 مليون إصابة وعدد وفيات يقترب من 70 ألفاً، تليها إسبانيا بـ247 حالة، ثم إيطاليا بمجموع 211 ألف حالة، ولكنها تتفوق على سابقتها بعدد الوفيات الذي تجاوز 29 ألفا.

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