شاهد.. الاحتياطات التي اتخذتها الصين لحماية أطفال المدارس من كورونا

المصدر: إعداد - راضية آيت خداش

عاد الطلاب في الصين إلى المدارس الابتدائية والثانوية وهم محميون بشكل جيد بأقنعة الوجه مع الاحتفاظ بمسافة آمنة بين بعضهم البعض.

ورجع أطفال المدارس إلى صفوف الدراسة خلال الأسبوع الأخير من شهر أبريل بعد إغلاق طويل نتيجة لوباء الفيروس التاجي.

ونقل موقع "دايلي تشاينا" عن وانغ دينغ فنغ ، وهو مسؤول في وزارة التعليم قوله إن معظم المدارس الابتدائية والثانوية التي أعيد فتحها سمحت بعودة الأطفال في الصفوف الأخيرة من المدرسة الابتدائية والثانوية فقط حيث عليهم الاستعداد لاختبارات القبول في المدارس الثانوية والجامعات.

وأضاف وانغ أن المدارس استعدت بشكل جيد لاستقبال الطلبة ووفرت عيادة للاستشارات النفسية للطلاب.

ومنعت سلطات بكين، التي أعلنت مؤخرا منطقة عالية الخطورة بسبب تفشي المرض، السماح للطلاب الآخرين من العودة إلى المدارس.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) في تقرير إن المدارس ستخضع الطلاب لعدة إجراءات وقائية تشمل قياس درجة الحرارة وإلزامهم بتغطية الفم والأنف بقناع.

وخلال الأشهر التي ظلت فيها المدارس مغلقة، واصل العديد من الطلاب دروسهم عبر الإنترنت.

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