الرئيس الفنزويلي: أحبطنا محاولة انقلاب لحساب غوايدو واعتقلنا منفذيْها الأمريكيْين

المصدر: أ ف ب

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أنّ بلاده اعتقلت أمس الاثنين أمريكيَّين حاولا مع مجموعة من "المرتزقة" فجر الأحد "غزو" فنزويلا من البحر للإطاحة بنظامه لحساب زعيم المعارضة خوان غوايدو، مشيراً إلى أنّ اجمالي عدد الموقوفين في هذه القضية خلال 48 ساعة بلغ 15 شخصاً.

وقال مادورو مخاطباً القيادة العليا للقوات المسلّحة إنّ السلطات اعتقلت "عنصرين أمنيين" أمريكيَّين يبلغان من العمر 34 عاماً و41 عاماً، عارضاً عبر شاشة التلفزيون الحكومي جوازي سفرهما ووثائق أخرى.

وكان المدّعي العام الفنزويلي اتّهم في وقت سابق الاثنين غوايدو بالتآمر مع جندي سابق في القوات الخاصة الأمريكية لتجنيد "مرتزقة" بقصد شنّ هجوم للإطاحة بالرئيس الاشتراكي.

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