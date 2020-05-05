تسجيل أدنى حصيلة وفيات يومية بكورونا في أمريكا منذ شهر

المصدر: أ ف ب

1015 وفاة بكورونا في الولايات المتّحدة خلال 24 ساعة في أدنى حصيلة يومية منذ شهر

سجّلت الولايات المتّحدة مساء أمس الاثنين وفاة 1015 شخصاً من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في أدنى حصيلة وفيات يومية تسجّل في هذا البلد منذ شهر، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات نشرتها في الساعة 20,30 بالتوقيت المحلّي الجامعة، التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ، أنّ الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن وباء كوفيد-19 في الولايات المتّحدة ارتفعت إلى 68 ألفاً و689 مصاباً بالفيروس.

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