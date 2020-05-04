مفاجأة مدوية.. 80% نسبة الشفاء من كورونا في هذه الدولة

المصدر: طهران - وكالات

أعادت إيران اليوم فتح مساجد في أجزاء من البلاد عدت منخفضة المخاطر على صعيد انتشار فيروس كورونا المستجد وقالت إن قرابة 80 ألف شخص من أصل قرابة 100 ألف أصيبوا بالمرض قد تعافوا وخرجوا من المستشفيات بعد تلقيهم العلاج.



وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور إن 74 وفاة إضافية ترفع إلى 6277 الحصيلة الرسمية للوفيات المسجلة في إيران منذ الإعلان عن أولى الإصابات في منتصف فبراير. وتم تسجيل 1233 حالة إصابة بكوفيد 19 في الساعات الـ24 الماضية، بحسب جهانبور، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 98 ألفاً و647.



وسمح للمساجد بإعادة فتح أبوابها أمام المصلين في 132 منطقة إدارية، أو نحو ثلث المناطق التي تعد منخفضة المخاطر. ويتعين على المصلين دخول المساجد واضعين كمامات وقفازات، وأُبلغوا أن بإمكانهم البقاء نصف ساعة فقط خلال مواعيد الصلاة وأن عليهم استخدام أغراضهم الخاصة، وفق وزارة الصحة. وطُلب من المساجد الامتناع عن تقديم الطعام والشراب لهم، وأن توفر مطهراً للأيدي وتقوم بتعقيم جميع الأسطح، بحسب بيان نشرته وكالة إسنا للأنباء.



وأوضح جهانبور أن 79 ألفاً و397 من المصابين الذين أدخلوا المستشفيات للعلاج منذ إعلان إيران عن أولى الإصابات في منتصف فبراير، خرجوا منها فيما لا يزال 2676 في حالة حرجة. وقال إن إيران من بين «أول خمس دول في العالم» لديها أكبر عدد من المتعافين.



ويشكك خبراء ومسؤولون في إيران وخارجها بالأرقام الرسمية للإصابات والوفيات بكوفيد 19 ويعدون أنها أقل من تلك الفعلية.

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