حفر قبر لضحية كورونا يكشف مفاجأة غير متوقعة

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت عملية حفر قبر لأحد المتوفين بمرض كوفيد-19 في إيران عن بقايا عظمية وقطع أثرية عمرها نحو ألفي عام، بحسب تقرير لموقع "راديو فاردا".

وذكر الموقع أنه بحفر القبر في قرية تسمى باتشي وتقع في محافظة مازندران الشمالية، تم العثور على بقايا هيكل عظمي لجندي وقطع أثرية أخرى تعود إلى العصر البارثي ((247 قبل الميلاد- 224 ميلادية).

فيما قال مهدي إيزادي، نائب رئيس منظمة التراث الثقافي الإيراني في المحافظة الذي كان حاضرا أثناء الجنازة، إن البقايا تضررت من آلة الحفر.

وأشار إلى أنه قبل نحو عامين، تم اكتشاف بقايا هيكل عظمي لفتاة صغيرة مدفونة في وعاء فخاري ومعها بعض القلادات والأساور البرونزية وعمرها ما بين 3500 إلى 5000 سنة، وذلك في المقبرة ذاتها أثناء أعمال توسع.

وتشمل بقايا أجزاء من هيكل عظمي وسيفا وجعبة وسهاما وخنجرا ودرعا.

كما يشير شكل السلاح مع الهيكل العظمي إلى فترة العصر البارثي، على حد قوله.

ويتطلب دفن موتى فيروس كورونا المستجد في إيران الحفر بعمق 3 أمتار، فيما عثر على البقايا المذكورة في عمق مترين ونصف وفقا للعربية نت.

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