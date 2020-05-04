ترامب: المخابرات اعترفت بأنني كنت محقاً بشأن حظر الصين

المصدر: البيان الإلكتروني

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين عبر حسابه في تويتر: "أبلغتني المخابرات للتو بأنني كنت على صواب، وأنهم يثروا موضوع فيروس كورونا حتى أواخر يناير، قبل الحظر الذي فرضته على الصين أيضا، لم يتحدثوا إلا عن الفيروس بطريقة غير مهددة أو كحقيقة".

وأضاف ترامب: "لقد أخطأت وسائل الإعلام المزيفة مرة أخرى، كما هو الحال دائما، وتم إنقاذ عشرات الآلاف من خلال الحظر المبكر الذي فرضته على الصين في بلدنا، الأشخاص الذي سمحنا لهم بالدخول تم فحصهم واختبارهم بشكل كبير كمواطنين أمريكيين، وعلى هذا النحو، أرحب بهم بأذرع مفتوحة".

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