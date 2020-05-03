الطريقة الأكثر فعالية لتشخيص كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت إيلينا ساميشينا كبيرة أطباء في مستشفى "3" بموسكو، ان الطريقة الرئيسية الفعالة لكشف المرضى المصابين بفيروس كورونا "كوفيد- 19" هي التشخيص بالأشعة المقطعية.

وقالت اليوم الأحد إنه: "كان يعتقد في وقت سابق أن التشخيص يعتمد فقط على الفحص في المختبرات، ولكن سرعان ما اتضح أنه حتى مع ورود نتيجة سلبية، قد يكون لدى المرضى علامات سريرية واضحة للالتهاب الرئوي الفيروسي".

واضافت ساميشينا: "نحن مقتنعون تماما اليوم بأن معيار التشخيص الرئيسي هو التشخيص بالأشعة المقطعية، الذي يكشف عن أعراض مميزة للمرض تشبه "التأثير في زجاج بلوري"، بحسب روسيا اليوم.

وأشارت إلى أنه بهذه الطريقة يمكن الكشف عن إحدى المراحل الأربع المتدرجة صعودا من الالتهاب الرئوي، ففي المرحلتين الأولى والثانية يتم إرسال المرضى للعلاج في المنزل، وفي المرحلتين الثالثة أو الرابعة من تقدم الإصابة يتم إدخال المرضى فوراً إلى المستشفى.

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