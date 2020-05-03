هل يفسر "معصم" كيم سبب اختفائه؟

المصدر: البيان الإلكتروني

آثار غياب الزعيم الكوري الشمالي كيم أون التساؤلات حول غيابة وحالته الصحية، وبعد أول ظهور له عقب الاختفاء الذي استمر 3 أسابيع، واثيرت الكثير من التكهنات عن أسباب هذا الاختفاء.

واحيراً أظهرت صور وجود علامات على معصم زعيم كوريا الشمالية كيم أون، بعد أول ظهور له وأفادت شبكة "إن كيه نيوز" الإخبارية المتخصصة في أخبار كوريا الشمالية، أن كيم البالغ من العمر 38 عاما، "كان يحمل علامة غامضة جديدة على معصمه في أول ظهور علني له منذ ثلاثة أسابيع". بحسب سكاي نيوز عربية

وقال خبير طبي أمريكي للشبكة الإخبارية إن العلامة قد تكون ندبة من ناجمة عن إجراء عملية في القلب والأوعية الدموية خضع لها زعيم كوريا الشمالية مؤخرا، إذ يتم ثقب الشريان لأخذ عينة من الدم للتحليل.

وبدأت سلسلة من التكهنات الدولية حول صحة كيم بعد أن خضع لعملية جراحية في أوائل أبريل الماضي، حيث غاب عن احتفالات عيد ميلاد جده كيم إيل سونغ في 15 أبريل.

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