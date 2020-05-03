14 قتيلاً وجريحاً من «طالبان» بغارتين للجيش الأفغاني

المصدر: كابول-د.ب.أ

قتلت القوات الأفغانية، خمسة مسلحين من حركة طالبان، وأصابت ستة آخرين على الأقل، خلال عملية بإقليم قندهار جنوبي أفغانستان، طبقاً لما ذكرته وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء، اليوم الأحد.



وذكر «فيلق أتال 205»، في بيان، أن مجموعة من مسلحي طالبان، كانت تخطط لشن هجمات بمنطقة بانجواي.



وأضاف الفيلق أن القوات الأفغانية نفذت العملية لإحباط خطة الهجوم، وقتلت خمسة من مسلحي طالبان خلال العملية. وأصابت القوات الأفغانية أيضاً ستة مسلحين آخرين خلال الغارة ذاتها.



وفي الوقت ذاته، ذكر فيلق العمليات الخاصة في بيان، أن القوات الخاصة الأفغانية، قتلت ثلاثة من مسلحي طالبان، خلال غارة مماثلة بمنطقة ناسي بإقليم باداخشان.



يأتي ذلك، فيما يواصل مسلحو طالبان محاولتهم لتكثيف الهجمات ضد القوات الأفغانية، على الرغم من الجهود المستمرة لإنهاء العنف، في إطار عملية السلام.



وقتل مسلحو حركة طالبان الأفغانية، 17 مدنياً، وأصابوا 49، خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان الجاري، لينكثوا أكثر بتعهدهم بتقليص العنف، عقب اتفاق السلام مع الولايات المتحدة، طبقاً لما ذكرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء، اليوم الأحد.



ووقعت عمليات القتل في 24 أبريل الماضي، وفقاً لما ذكره جاويد فيصل، أحد الناطقين باسم مجلس الأمن الوطني الأفغاني على موقع «تويتر». وأضاف أن معظم الضحايا سقطوا بسبب قنابل زرعت على جانب الطرق ونيران مباشرة.

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