471 ألف دقيقة تأخير بسبب أعطال قطارات ألمانيا

المصدر: برلين-د.ب.أ

كشف رد من الحكومة الألمانية في البرلمان، عن ارتفاع مدة التأخيرات في رحلات السكك الحديدية، الناجمة عن أعطال في القطارات في العام الماضي.



جاء ذلك في رد من الحكومة على استجواب من حزب الخضر في البرلمان، وقد حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، على نسخة من الرد.



وحسب هذا الرد، فقد وصل إجمالي مدة التأخيرات الناجمة عن حدوث مشاكل في القطارات في ألمانيا في العام الماضي، إلى 471 ألف دقيقة، بما يعادل 13 % من إجمالي مدة التأخيرات.



يذكر أن الأعوام الماضية، شهدت زيادة مستمرة في هذه النسبة، كما ازدادت مدة بقاء قطارات (آي سي إي) فائقة السرعة، في الورش للصيانة، وأشارت شركة السكك الحديدية في تفسير ذلك، إلى تقادم هذه القطارات، وقالت إن عمر الجيل الأول منها، يبلغ في المتوسط 29 عاماً.

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