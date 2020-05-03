أفغانستان تتهم إيران بإغراق عشرات المهاجرين

المصدر: كابول - د.ب.أ

هاجم مسؤولون أفغان، اليوم الأحد، إيران بشدة، حيث اعتبروا قوات الحدود الإيرانية مسؤولة عن إغراق 38 مهاجراً أفغانياً، كانوا يسعون لدخول البلاد.



ويواجه المسؤولون الإيرانيون اتهامات بإجبار نحو 50 مهاجراً على النزول في نهر على الحدود بين إيران وإقليم هيرات بغرب أفغانستان أمس السبت.



وقال أحمد كارخي، العضو بمجلس الإقليم إن 12 شخصاً تمكنوا من السباحة إلى الشاطئ، مضيفاً أنه تم انتشال سبع جثث من النهر في منطقة جولران.



وأضاف أن نحو 31 شخصاً اختفوا ولا أثر لهم.



واتهم سيد وحيد قاتالي حاكم إقليم هيرات القوات الأمنية الإيرانية في تغريدة بالتسبب في موت المواطنين الأفغان وكتب «مواطنونا الذين وضعتموهم في النهر، لم يكونوا أسامة بن لادن. يوماً ما سوف نسوي هذا الأمر».



وقالت وزارة الخارجية الأفغانية في بيان إنه تم تعيين وفد بقيادة نائب وزير الشؤون السياسية للتحقيق في الواقعة، متعهداً باتخاذ الإجراءات الضرورية.

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