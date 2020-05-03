تبادل إطلاق نار بين الكوريتين

المصدر: وكالات

قالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية في بيان إن عدة طلقات نارية أطلقت من كوريا الشمالية صباح اليوم الأحد تجاه موقع حراسة في كوريا الجنوبية على الحدود.

وأضافت أن كوريا الجنوبية ردت بإطلاق رصاصتين باتجاه كوريا الشمالية ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن اطلاق النار وقع في الساعة 0741 من صباح الأحد بتوقيت كوريا الجنوبية (السبت 2241 بتوقيت غرينتش).

وأضافت الوكالة أن الجيش الكوري الجنوبي يتخذ الإجراءات اللازمة عبر خط الاتصال العسكري مع الجانب الشمالي لمعرفة الموقف التفصيلي ومنع وقوع حادث إضافي، مؤكدا على أنه يحافظ على وضعية الاستعداد التام.

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