اختبارات «كورونا» لأعضاء الكونغرس الأمريكي تمهيداً لعودتهم

المصدر: واشنطن -د.ب.أ

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووزير الصحة والخدمات الإنسانية، أليكس عازار، أمس ، أنه سيكون باستطاعة جميع أعضاء مجلس الشيوخ، الخضوع لاختبارات الكشف عن الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19).



ونشر ترامب تغريدة عبر حسابه على تويتر، قال فيها إن هناك قدرات هائلة لإجراء الاختبارات في واشنطن لأعضاء مجلس الشيوخ، الذين يعودون إلى الكونغرس غدا الاثنين. ودعا ترامب إلى ضرورة عودة أعضاء مجلس النواب كذلك للعمل.



وجاءت تغريدة ترامب، بعد تصريحات لعازار ، أشار فيها إلى «أنباء جيدة»، في إشارة إلى توفير قدرات كبيرة للاختبارات.



ويخضع ترامب ونائبه، مايك بنس، ومن حولهما من مسؤولين، لاختبارات الكشف عن «كورونا» بشكل منتظم، حسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

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