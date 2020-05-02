5 مصابين في ألمانيا بحادث سقوط رافعة

المصدر: هامبورغ - د ب أ

أعلنت الشرطة الألمانية أن خمسة أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة، اليوم، إثر سقوط رافعة بأحد الموانئ في مدينة روستوك الواقعة شمالي ألمانيا.

وقد سقط جزء من الرافعة على سفينة أسفلها، وكان على متنها 120 شخصاً في ذلك الوقت.

ووقع الحادث في ميناء روستوك البحري أثناء إجراء اختبار على الرافعة التي تم ربطها بالسفينة.

وتشير تقارير أولية إلى انقطاع أحد الكابلات أثناء إجراء اختبار للأحمال الثقيلة، ما أدى إلى سقوط الجزء العلوي من الرافعة على السفينة وارتطامه أيضاً بحوض السفن.

وقال متحدث باسم الشرطة إنه تم نقل اثنين من الخمسة المصابين إلى المستشفى للعلاج.

ويطل ميناء روستوك الألماني على ساحل بحر البلطيق.

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