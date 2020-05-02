ظهور زعيم كوريا الشمالية يزيد من الشكوك حول ساقه

المصدر: بيونغيانغ - وكالات

بعد أسابيع من التكهنات بشأن حالته الصحية، بث التلفزيون الرسمي لكوريا الشمالية، فيديو قال إنه لزعيم البلاد كيم جونغ أون، وهو يفتتح مصنعاً للأسمدة في شمالي العاصمة بيونغيانغ يوم السبت. لكن الفيديو يظهر حركات متشنجة ومتيبسة لإحدى ساقي زعيم كوريا الشمالية.



الفيديو الذي نقلته رويترز، وقالت إنها لم تتمكن من التحقق منه، يظهر كيم وهو يقص شريط افتتاح المصنع مع مسؤولين كبار، بينهم شقيقته كيم يو جونغ، التي أشارت تقارير إلى إمكانية توليها السلطة في حال غياب شقيقها عن المشهد. وقالت رويترز إن الفيديو يظهر حركات متشنجة ومتيبسة لإحدى ساقي زعيم كوريا الشمالية، حينما كان يسير، مع افتتاحه مصنعاً جديداً.



وأظهر الفيديو حشوداً كبيرة لمسؤولين في الجيش والحزب الحاكم والعاملين في مصنع الأسمدة، وقد ارتدى بعضهم كمامات، ووقفوا على مسافة من المنصة، حيث قام كيم بمراسم الافتتاح.



وثارت تكهنات بشأن صحة كيم، بعد غيابه عن احتفالات الذكرى السنوية لميلاد مؤسس البلاد وجده، كيم إيل سونج، في 15 أبريل، وهو يوم عطلة رسمية في كوريا الشمالية، وعادة ما يشهد زيارة كيم لضريح جده.



ومنذ ذلك الوقت، تحدثت تقارير عدة عن حالة كيم الصحية، وتراوحت بين ما يقول إنه يتعافى بعد عملية جراحية، مروراً بوجوده في حالة غيبوبة، وصولاً إلى القول بأنه قد يكون قد فارق الحياة.



ولا تعرف بعد الظروف التي أحاطت باختفائه خلال الفترة الماضية، والتي تخللها انشغال العالم بمعرفة ظروفه الصحية، ومن سيخلفه في حال غاب عن المشهد.



ومساء الجمعة، رفض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التعليق على الأنباء حول ظهور زعيم كوريا الشمالية.



وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض: «أفضل عدم التعليق على ذلك الآن» مضيفاً: «سيكون لدينا ما نقوله عن ذلك في الوقت المناسب».

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