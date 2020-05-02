قبيلة (كوفيد 19).. علماء يرسمون شجرة العائلة الفيروسية

المصدر: باريس - أ.ف.ب

حدد كل من البلدان التي طالها وباء (كوفيد 19)، وفي طليعتها الصين، تاريخ ظهور أولى الإصابات بشكل قاطع، لكنّ فيروس «كورونا» المستجد قد يكون بدأ بالانتشار قبل ذلك، وهو ما تظهره «شجرة عائلته» الجينية.

ففي منتصف يناير نُقلت عائشة، وهي مساعدة طبيب عمرها 57 عاماً، إلى المستشفى في مرسيليا بجنوب فرنسا، وهي تعاني من مرض تنفسي حادّ، تسبب لها بالحمى والسعال وضائقة تنفسية. وصف زوجها جاك، وهو نفسه طبيب، لوكالة «فرانس برس» كل الأعراض السريرية لمرض (كوفيد 19) بما في ذلك فقدان حاستي الذوق والشمّ. وقال «لو ظهر عليها هذا المرض في منتصف فبراير، لما كان أحد شكّ في الأمر»، غير أن فرنسا لم تكن في ذلك الحين سجلت بعد أي إصابة بوباء (كوفيد 19).

وعانت عائشة من انتكاسات متكرّرة وخضعت لفحوص لم تكن نتائجها حاسمة. وأوضح جاك، الذي أدلى بإفادته نيابة عن زوجته الواهنة «قال اختصاصيّو الأشعة + حين نرى التصوير المشرحي، يتبيّن أنه مرض (كوفيد19)، لكن حين ننظر إلى التاريخ، تساورنا أسئلة+. أما أطباء الرئة، فقالوا إن +المسألة ليست بهذه البساطة+»، فهل كانت عائشة حالة مبكرة من الإصابة بالوباء؟

أوضح مدير الأبحاث في المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي «سي إن إر إس» في جامعة مونبلييه سامويل أليزون لوكالة «فرانس برس»: «يمكن تحديد تاريخ بداية الوباء باستخدام بيانات الإصابات الجديدة (سرعة الانتشار) وبدراسة جينوم الفيروسات. وفي كلتا الحالتين، تحدد الدراسات النصف الثاني من يناير»، لكنه أضاف «من المحتمل أن تكون حالات معزولة حصلت في يناير، قبل الحالة الأولى الرسمية في 24 يناير».

أما في الولايات المتحدة، فإن عمليات تشريح جرت في كاليفورنيا بعد حالات وفاة مشبوهة كشفت عن إصابات بالمرض قبل تاريخ أول حالة أحصيت رسمياً في 21 يناير.

وسعياً لتحديد تاريخ وصول الفيروس بمزيد من الدقة، يبحث العلماء في العديد من الدول عن «مرضى رقم صفر» افتراضيين، فيضعون خريطة جينوم الفيروس لإعادة رسم «شجرة عائلته». وبحسب باحثين إيطاليين، فإن الفيروس دخل إلى لومبارديا بين النصف الثاني من يناير ومطلع فبراير «قبل أسابيع» من تأكيد أول بؤرة وباء بالمنطقة في نحو العشرين من فبراير، فهل أُصيب به لاعبون في نادي إنترميلان الإيطالي في يناير؟ هذا السؤال طرحه المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو مؤخراً خلال مقابلة إذاعية.

وقال لوكاكو «كان لدينا أسبوع عطلة في ديسمبر ثم عاودنا العمل وأقسم أن 23 لاعباً من أصل 25 كانوا مريضين»، مضيفاً: «لم نخضع لفحوص لكشف الإصابة بـ(كوفيد 19) في تلك الفترة، ولن نعرف أبداً». وحتى إذا رصدت فحوص مصلية أجساماً مضادة في دمهم، فهذا لا يؤكد تاريخ الإصابة.

وقال الخبير في علم الأوبئة في كلية «إمبيريال كولدج» في لندن إريك فولز لفرانس برس «لا يمكن عموماً العودة بـ +بداية+ وباء إلى نقطة محددة من الزمن في بلد معين».

وتحدد السلطات الصحية في ووهان تاريخ أولى الحالات في 8 ديسمبر، فيما أفادت دراسة نشرت في صحيفة «ذي لانسيت» الطبية عن رصد مريض أول في الأول من ديسمبر.

ولا تنقض مختلف الدراسات التي تحلّل التحولات الجينية للفيروس، هذين التاريخين.

وتوصل تقرير لكلية «إمبيريال كوليدج» بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية إلى تحديد تاريخ ظهور «السلف المشترك» للفيروس في 5 ديسمبر. وهذا السلف كان في الصين، وهو ما أكده فولز بقوله «كل الفيروسات المنتشرة في العالم تأتي من سلالات قريبة من ووهان».

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