ارتفاع وفيات كورونا في بريطانيا إلى 27510

المصدر: لندن – رويترز

أظهرت بيانات أن عدد الوفيات في بريطانيا بسبب مرض كوفيد-19 زاد اليوم الجمعة 739 ليصل الإجمالي إلى 27510 أشخاص بما يشمل الوفيات في المستشفيات وأماكن أخرى مثل دور المسنين.

وبهذه الأرقام، التي رُصدت حتى الساعة 1600 بتوقيت جرينتش، تكون بريطانيا صاحبة ثاني أعلى حصيلة وفيات بسبب الفيروس في أوروبا بعد إيطاليا.

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