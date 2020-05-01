تايلاند تغازل السياح الأثرياء بإعادة فتح جزيرة

المصدر: بانكوك - د.ب.أ

أعادت السلطات التايلاندية فتح جزيرة أمام السكان المحليين، فيما بدأت البلاد تخفيف الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، بينما يعتزم المسؤولون التخطيط لجذب السياح الأثرياء إلى الجزر الأخرى.

وبدأت جزيرة كوه لارن بإقليم شونبوري 80 كيلومتراً جنوب شرق بانكوك، السماح للمحليين بالمغادرة ودخول الجزيرة منذ إغلاقها في مارس الماضي. وأمر حاكم شونبوري، باكاراثورن ثنينشاي، بإعادة فتح الجزيرة بشرط مغادرة الزوار قبل منتصف الليل.



وقال وزير السياحة بيبات راتشاكيتبراكارن، إن وزارته تقترح عرض برامج سياحية فاخرة لمدة شهر في الجزر السياحية الشهيرة بوكت وساموي وفانجان بدءا من يوليو المقبل.

وسيتحتم على السياح الوافدين السفر جواً مباشرة إلى وجهتهم والبقاء بها لمدة شهر على الأقل في موقع فخم.

وأضاف بيبات: «الفكرة هي استقبال السياح الأثرياء الذين يرغبون في قضاء عطلتهم في تايلاند، عندما تكون تايلاند خالية من الفيروس».

ومن المنتظر أن تعيد تايلاند فتح بعض الشركات مثل المطاعم والأسواق والنوادي الرياضية يوم الأحد مع تراجع عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا.

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