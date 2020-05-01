بروكسل تتحول لمنطقة مشاه وركوب دراجات

المصدر: بروكسل - د.ب.أ

أعلنت ناطقة باسم عمدة العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم الجمعة أنه سيتم تحويل وسط المدينة إلى منطقة للمشاة وركوب الدراجات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة على الأقل، في حين سيسمح للسيارات وقطارات الترام والحافلات بالمرور بسرعة أقصاها 20 كيلومتراً/ ساعة.



وقالت الناطقة وفاء هميش إن القرار يتزامن مع تخفيف جزئي لتدابير الإغلاق في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد بدءاً من يوم الإثنين المقبل.



وأضافت: «قررنا انتهاز الفرصة».



وبموجب القواعد الجديدة، سيسمح للمشاة بالسير في الشوارع، ما يسهل مراقبة الالتزام بإرشادات التباعد الاجتماعي.



ومع ذلك، لم يتم تحديد موعد لبدء النظام الجديد للمرور، والذي سيلزم المركبات إفساح الطريق أمام المشاة وراكبي الدراجات.



وأوضحت هميش أن القرار ليس موجهاً ضد السيارات، وقالت إنه عندما يبدأ سكان العاصمة البلجيكية مغادرة منازلهم مرة أخرى خلال الأسابيع المقبلة، يجب تشجيعهم على القيام بذلك سيراً على الأقدام أو باستخدام الدراجات.



وأوضحت أن الاستعدادات النهائية تجري، حيث تشمل تركيب لافتات وإشارات جديدة، مشيرة إلى أنه بمجرد دخول هذه القواعد حيز التنفيذ، ستضيء جميع إشارات المرور في وسط المدينة باللون البرتقالي بشكل دائم.



وسيجرى تقييم هذا النظام الجديد بعد ثلاثة أشهر.

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