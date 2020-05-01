تقرير أمريكي: أفغانستان مقبلة على كارثة صحية

المصدر: واشنطن ـ رويترز

حذر تقرير رقابي قُدم إلى الكونغرس الأمريكي من أن أفغانستان، التي تعاني من ضعف نظام الرعاية الصحية وسوء التغذية والحرب وغيرها من مواطن الضعف، تواجه على الأرجح «كارثة صحية» بسبب فيروس كورونا (كوفيد 19).



وقد يؤجج التقرير الذي أصدره مساء أمس جون سوبكو المفتش العام لإعادة إعمار أفغانستان مخاوف المسؤولين وأعضاء الكونغرس الأمريكيين من أن الوباء يهدد جهود السلام التي تقودها الولايات المتحدة.



وقال التقرير إن تفشي مرض كوفيد 19 أثر بشدة بالفعل على أفغانستان، بدءاً من تعقيد مبادرة السلام ووصولاً إلى التسبب في إغلاق معابر حدودية مما عطل العمليات التجارية والإنسانية.



وأضاف التقرير «مواطن الضعف العديدة، وفي بعض الحالات الفريدة في أفغانستان من ضعف نظام الرعاية الصحية وانتشار سوء التغذية وسهولة اختراق الحدود والنزوح الداخلي الهائل ومجاورة إيران واستمرار الصراع يجعل من المرجح أن يواجه البلد كارثة صحية في الشهور المقبلة».



وقال سوبكو في رسالة مرفقة بالتقرير إن ارتفاع أسعار الغذاء في البلد الفقير سيفاقم الأزمة على الأرجح.



ومع انتشار الجائحة تضغط واشنطن على حركة طالبان والرئيس الأفغاني أشرف غني لإطلاق سراح آلاف السجناء المهددين بتفشي الفيروس قبيل محادثات السلام التي كان مقرراً أن تبدأ في العاشر من مارس الماضي.



لكن كابول لم تكن طرفاً في اتفاق سحب القوات الأمريكية بين واشنطن وطالبان المبرم في 29 فبراير الماضي والذي طالب بإطلاق سراح السجناء. وساهمت خلافات بشأن وتيرة إطلاق سراح السجناء وعددهم في تعثر جهود السلام التي قد تواجه انتكاسة كبيرة إذا مات عدد كبير من السجناء.

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