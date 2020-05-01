تراجع الضحايا المدنيين في أفغانستان

المصدر: كابول-د.ب.أ

تراجع عدد الضحايا المدنيين في أفغانستان، خلال الربع الأول من العام الجاري، على الرغم من زيادة الهجمات التي تشنها حركة طالبان، فيما تفاوضت الحركة المتشددة بشأن اتفاق مع الولايات المتحدة، يهدف للمساعدة في مغادرة القوات الأمريكية للبلاد.



وسجل التحالف بقيادة الولايات المتحدة 1268 من الضحايا المدنيين خلال 31 مارس الماضي وهو تراجع بـ32 في المئة عما كان عليه في الربع السابق وتراجع بـ16 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، طبقا لما ذكره مكتب المفتش المفتش الأمريكي الخاص لإعادة إعمار أفغانستان(سيجار) في تقرير له أصدره الليلة الماضية.



وعلى الرغم من أن الضحايا المدنيين العام الماضي تجاوزوا عشرة آلاف للعام السادس على التوالي إلا أن العدد هو الأقل منذ عام 2013، وفقا للتقرير الذي أوردته وكالة بلومبرغ اليوم الجمعة.



على الرغم من ذلك حذر التقرير أنه ربما لم يتم إحراز تقدم صوب إحلال السلام في أفغانستان، بعد أن بدأ وباء فيروس كورونا (كوفيد19) يضر بشكل كبير البلاد بدءاً من أواخر فبراير الماضي.

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