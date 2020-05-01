«كوفيد» يرفع استخدام «فيسبوك» عالمياً

المصدر: (سان فرانسيسكو - أ.ف.ب)

أعلنت «فيسبوك» ارتفاعاً ملحوظاً في استخدام هذه الشبكة مع انتشار وباء «كورونا» كوفيد19 في العالم مع نشر نتائج الربع الأول من العام الجاري، لكنها حذرت من وجود «عدم يقين» غير مسبوق بالنسبة للمستقبل.

وارتفع سعر أسهم «فيسبوك» حوالى 10 في المئة بعدما كشفت عن أرباح بلغت 4,9 مليارات دولار من إيرادات ازدادت بـ17 في المئة لتصل إلى 17,4 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.

وتعهد الرئيس التنفيذي مارك زاكربرغ مواصلة ضخ الأموال لتأمين «حاجات» موقع التواصل الاجتماعي التي كشفتها الأزمة رغم حالة عدم اليقين بشأن تأثير الأزمة الصحية على الاقتصاد عموماً وشركته خصوصاً.

وقال إن ثلاثة مليارات شخص أصبحوا يستخدمون مرة واحدة على الأقل شهرياً إحدى منصات المجموعة الأربع (فيسبوك وإنستغرام وواتساب وماسنجر). إلا أن الشركة حذرت من حالة «عدم يقين» بشأن مستقبل أعمالها نتيجة لوباء كوفيد19. وأوضح الموقع أنه شهد «انخفاضاً كبيراً» في الطلب على الإعلانات خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة من الربع الأول من العام.

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