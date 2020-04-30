الاستخبارات الأمريكية تبرّئ الصين من تصنيع "كورونا"

المصدر: واشنطن - أ ف ب

أعلنت الاستخبارات الأمريكية، اليوم، أنّها توصلت إلى خلاصة مفادها أنّ فيروس كورونا المستجد الذي اجتاح العالم نشأ في الصين، لكنه ليس من صنع الإنسان أو معدلاً جينياً.

وقال مكتب مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية: "دأبت أجهزة الاستخبارات بأسرها على تقديم الدعم الحاسم بشكل مستمر لصناع السياسات الأمريكية وهؤلاء الذين يستجيبون لفيروس كوفيد-19 الذي نشأ في الصين".

وأضاف: "تلتقي أجهزة الاستخبارات أيضاً مع الإجماع العلمي الواسع بأن فيروس كوفيد-19 ليس من صنع الإنسان أو معدلاً جينياً".

وجاء البيان بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب، الاثنين، أنه سيسعى إلى طلب تعويضات من الصين بسبب الوباء.

وانتشرت فكرة أن فيروس كورونا المستجد من صنع الإنسان منذ ظهوره في الصين في شهري ديسمبر ويناير.

لكن لم يتم تقديم أي دليل يدعم هذه النظرية، ويقول العلماء إنه لا يوجد في التركيب الجيني للفيروس ما يشير إلى أنه تم التلاعب به في مختبر.

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