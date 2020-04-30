أمستعدون لوباء قادم؟

المصدر: إعداد - القسم السياسي

فتحت أزمة «كورونا» دفتر الماضي فلعلّنا نفهم المستقبل.

ثمّة سلسلة أوبئة ضربت الإنسانية عبر حقب مختلفة.

الطاعون الرملي ضرب أوروبا في القرنين 14 و15،

قتل 50 % من سكان القارة و200 مليون في العالم.

الإنفلونزا الإسبانية (1918 ـ 1919) قتلت 50 مليوناً.

التحذيرات لم تتوقف

رئيس مجموعة البنك الدولي تساءل عام 2015:

هل نحن مستعدون لمواجهة الوباء العالمي القادم؟

بيل غيتس حذر في 2015، من وباء يقتل 10 ملايين.

«الصحة العالمية» أطلقت تحذيراً في يونيو 2019.

«المرض إكس» وباء قادم مفاجئ ويحير العلماء.

موقع «بروجكت ساندكيت» حذر في أكتوبر 2019:

وباء سيوقف التجارة والسفر ويعرض الملايين للخطر.

مع كل تحذير يتساءل الخبراء: هل العالم مستعد؟

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز