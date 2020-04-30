بريطانيا تحتفي بالكابتن توم مور

المصدر: لندن - د.ب.أ

جاء رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الخميس، على رأس من قدموا التهاني لضابط سابق في الجيش، بمناسبة عيد ميلاده المئة، بعد أن تمكن من جمع ملايين الجنيهات الاسترلينية، لمساعدة قطاع الخدمات الصحية في البلاد، في ظل ما يواجهه بسبب أزمة تفشي وباء «كورونا».



وقال جونسون في رسالة فيديو إلى ضابط الجيش السابق، الكابتن توم مور، المعروف باسم «كابتن توم»: «إن جهودك البطولية رفعت معنويات الشعب كله».



وأضاف جونسون في حديثه لمور، الذي جمع مساعدات بقيمة أكثر من 30 مليون جنيه استرليني (37 مليون دولار): «لقد كان سخاؤك لا يصدق، فقد دعمت القضية الأقرب لقلوبنا جميعاً».



وقد تبرع مئات الآلاف من المواطنين لصالح صندوق «جاست غيفينغ» التابع لمور، للمساهمة في الأعمال الخيرية، التي تقوم بها الهيئة الوطنية للخدمات الصحية.



وقال مور لمحطة (اي تي في) الخميس: «إن (تبرعكم) يظهر مدى روعة الدولة التي تضم الكثير من المواطنين الرائعين، الذين يحافظون على بقاء المعنويات مرتفعة مهما كانت الظروف صعبة».

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