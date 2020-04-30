الصين تستعد لإنتاج 100 مليون من لقاح "كورونا فاك" الواعد

المصدر: متابعة البيان

أكد باحثون من مختبر "سينوفاك بيوتيك" Sinovac Biotech في بكين، إن الشركة تستعد لإنتاج 100مليون جرعة من لقاح بدأت منذ فترة قصيرة بتجارب بشرية عليه بعد نجاحه في حيوانات الاختبار

وتجري الشركة حاليا أربعة تجارب اكلينيكية على اللقاح الذي لا يتجاوز حجمه عن نصف ميليليتر بعد أن أثبت نجاعته على قرود.

وجرى تغليف آلاف العبوات من اللقاح التي انتجت وتستند على توليد عنصر طفيلي خامل، وجرى تغليفها بعبوات بيضاء وبرتقالية مع اسم كورونافاك Coronavac عليها.

وقامت الشركة بإرسال دفعات كبيرة من اللقاح للسلطات الطبية في الصين للحصول على الموافقات رغم استخدامها سيستغرق وقتا إلا أن الشركة تظهر أنها قادرة على انتاجه على نطاق واسع بكميات كبيرة جدا.

وكانت الشركة قد أكدت أن اللقاح لم يترك أي آثار جانبية واضحة في القرود، وأن المختبر بدأ التجارب على البشر في 16 أبريل.

وأعطى باحثو مختبر "سينوفاك بيوتيك" جرعتين مختلفتين من اللقاح إلى ما مجموعه ثمانية قرود ريسوس، وبعد ثلاثة أسابيع، أدخلوا في رئتي القرود جرعة فيروس سارس CoV-2، وهو الفيروس الذي يسبب كوفيد- 19، من خلال أنابيب أسفل القصبة الهوائية، ولم يصب أي منهم بعدوى كاملة بحسب ا ف ب.

وكان للقرود التي أعطيت الجرعة الأكبر استجابة جيدة، فبعد سبعة أيام من تلقيها للفيروس، لم يعثر الباحثون على أي آثار له في بلعوم أو رئتي القرود.

وأكد ليو بيتشنغ وهو مدير في شركة سينوفاك إن الشركة لا تعرف بالتحديد متى ستكون قادرة على توزيع اللقاح بحسب ا ف ب.

كبير مديري الشؤون التنظيمية الخارجية في سينوفاك، منغ وينينغ، قال في تصريحات صحفية نقلتها وسائل إعلام محلية إن النتائج "تمنحنا الكثير من الثقة" بأن اللقاح سيعمل في البشر.

وبلغت وفيات فيروس كورونا المستجد أكثر من 250 ألفا فيما وصلت عدد الإصابات به لأكثر من 3195316 شخصا، فيما تعتبر الأمم المتحدة أن توفر اللقاح هو الطريقة الوحيدة الممكنة للعودة إلى "الوضع الطبيعي"، هناك سبعة أبحاث من بين نحو مائة في الوقت الحالي في مرحلة التجارب السريرية على البشر، وفق جامعة لندن سكول أوف هايجين أند تروبيكال مديسين.

وقد بدأت تجارب مماثلة بالفعل في الولايات المتحدة، ومن المقرر أن تبدأ في نهاية هذا الشهر في ألمانيا، بعد الحصول على الضوء الأخضر من سلطة اللقاحات الفدرالية.

وحظيت بحاث جامعة أكسفورد بتأييد الحكومة البريطانية، وقد أعلن وزير الصحة مات هانكوك الثلاثاء، أن التجارب على متطوعين بشر ستبدأ الخميس.

وتشمل التجربة التي يجريها معهد جينر في جامعة أكسفورد، في مرحلتها الأولى المصممة لتقييم سلامة اللقاح وفعاليته، ما يصل إلى 1112 متطوعاً سوف يتلقى 551 منهم جرعة من اللقاح التجريبي، والنصف الآخر لقاحاً وهمياً. سيتلقى عشرة مشاركين جرعتين من اللقاح التجريبي بفاصل أربعة أسابيع.

وقدر فريق البروفيسورة سارة جيلبرت فرص النجاح بنسبة 80 في المئة، إلى جانب العمل على إنتاج مليون جرعة منه ستكون متاحة بحلول سبتمبر، لتوزيعها على نطاق واسع في الخريف في حالة نجاح التجربة.

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