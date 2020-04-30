ترامب: الصين تعمل ما بوسعها لإخراجي من البيت الأبيض

المصدر: البيان الإلكتروني

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد أن تعامل الصين مع تفشي فيروس كورونا دليل على أن بكين "ستفعل كل ما بوسعها" لتجعله يخسر سباق انتخابات الرئاسة المقبلة.

وفي مقابلة مع رويترز في المكتب البيضاوي، أوضح ترامب أنه يبحث خيارات مختلفة فيما يتعلق بالعواقب على الصين بسبب الفيروس.

وقال "يمكنني فعل الكثير".

وكان ترامب قد حذر الصين من أنها أنها ستتحمل العواقب إذا ثبت أنها مسؤولة عن عمد عن وباء فيروس كورونا، وفقاً لسكاي نيوز عربية.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي في وقت سابق:"إذا كان الأمر ناجما عن خطأ، فالخطأ ليس إلا خطأ. أما إذا كانت مسؤولة عن عمد، إذن بالتأكيد يجب أن تكون هناك عواقب".

وأمس الأربعاء، صعّد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اتهاماته للصين معتبراً أنها مازالت تشكل تهديداً للعالم بإخفائها معلومات عن مصدر فيروس كورونا ما سبب انتشاره إلى دول أخرى.

وقال بومبيو في تصريحات صحفية: "تقع على الحزب الشيوعي الصيني الآن مسؤولية القول للعالم كيف خرجت هذه الجائحة من الصين وامتدت إلى العالم بأسره، ما تسبب في هذا الدمار الاقتصادي العالمي".

وأضاف: "أمريكا بحاجة لمساءلتهم".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز